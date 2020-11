Seleção Olímpica: Brasil é derrotado pelo Egito de virada

O jogo foi o último compromisso da seleção, em 2020 | Foto: Fernando Torres/CBF

De olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Seleção Olímpica encarou nesta terça-feira (17) o Egito, no Estádio Internacional do Cairo. Em campo, Matheus Cunha colocou a Amarelinha na frente, mas os donos da casa marcaram duas vezes no início do segundo tempo e venceram por 2 a 1 o último jogo preparatório do Brasil em 2020.



O confronto marcou o encerramento das atividades da Seleção Olímpica neste ano. Mais duas convocações estão previstas até os Jogos Olímpicos, em março e junho de 2021.

Na primeira etapa, o Brasil estava melhor e dominava a partida, pressionando a marcação e trocando bons passes. Aos 27 minutos, David Neres, cruza e encontra Matheus, para cabecear, 1 a 0.

Na volta do intervalo, logo aos dois minutos, Fouad cruzou pela direita, Elaraky apareceu por trás da defesa e empatou o jogo. Aos oito, a seleção egípcia puxou contra-ataque, Ahmed Rayan recebeu livre e bateu na saída de Daniel.



A Seleção saiu em busca do gol de empate, mas a defesa do Egito conseguiu segurar o Brasil e garantiu o resultado em casa.

*Com informações da CBF

