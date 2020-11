Flamengo confirma lesão grave de Thiago Maia, que deve ser desfalque

Segundo nota do clube, a lesão foi grave | Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo

O Flamengo anunciou nesta terça-feira (17), que o volante Thiago Maia sofreu um rompimento no ligamento do joelho esquerdo, no empate contra o Atlético-GO, por 1 a 1, pelo Brasileirão.

Segundo nota do clube, a lesão foi grave e o departamento médico do Flamengo está debatendo com o Lille, da França, que emprestou o atleta para o time carioca, como será feito o tratamento.

O tempo médio de tratamento e recuperação deste tipo de contusão é de seis a oito meses. Com isso, o jogador deve ser desfalque no restante da temporada.