Atlético MG apresenta surto de Covid-19 entre os jogadores

A poucas horas de entrar em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro confirmou mais dez casos do novo coronavírus (covid-19) na manhã desta quarta-feira (18), além de outros nove anunciados na última segunda(16). Entre os infectados estão Réver (zagueiro), Guga (lateral-direito), Allan (volante), Eduardo Vargas (atacante) e Victor (goleiro).



Também testaram positivo para covid-19, em exames realizados na noite de ontem (17), o diretor de futebol Alexandre Mattos, o supervisor da modalidade Carlos Alberto Isidoro, os analistas de desempenho Digo Alves e Gustavo Nicoline, e o segurança André Ricardo

Na última segunda (16) o zagueiro Gabriel, o treinador argentino Jorge Sampaoli e toda comissão técnica entraram em isolamento social após testes positivos para o vírus.

Em meio ao surto, segue confirmado para às 19h (horário de Brasília) o duelo entre Galo e Athletico Paranaense, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em partida adiada da sexta rodada do Brasileirão.

