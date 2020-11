Flamengo precisa vencer o São Paulo fora de casa, pela Copa do Brasil

O técnico Rogério Ceni irá a campo sem seu principal goleador | Foto: Amanda Perobelli/Reuters

O Flamengo precisa da vitória contra o São Paulo, no jogo de hoje (18), pelas quartas de final da Copa do Brasil, para se manter vivo na competição. A partida acontece na casa dos paulistas, no Morumbi, às 20h30.



O Tricolor entra em campo com a vantagem do empate para avançar às semifinais do torneio, já que venceu a partida de ida por 2 a 1 no Maracanã.

O Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para permanecer sonhando com o título. Caso os cariocas ganhem por apenas um gol de diferença, a definição da vaga será na cobrança de pênaltis.

Os donos da casa chegam embalados pelo momento positivo que vivem na temporada. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo chegou à terceira colocação na tabela, com dois pontos a menos em relação ao líder Atlético Mineiro.

Por outro lado, o time da Gávea vive um momento delicado. Os cariocas não venceram nos últimos três jogos, perdendo dois e empatando um.

Além da derrota pela Copa do Brasil na última quarta (11), o Flamengo já cruzou com o Tricolor Paulista este ano pelo Brasileirão. No primeiro turno, em 1° de novembro, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz goleou o time carioca por 4 a 1 no Maracanã.

O revés em casa foi uma das derrotas que contribuiu para a demissão do técnico catalão Domènec Torrent, substituído pelo atual treinador, o ex-goleiro Rogério Ceni.

*Com informações da Agência Brasil

