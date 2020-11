Rodrigo Caio continua como desfalque para jogo da Libertadores

O jogador segue em processo de recuperação e poderá voltar a jogar ainda nesta temporada | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O retorno de Rodrigo Caio aos gramados vai levar mais tempo. O zagueiro realizou novo exame na última terça-feira para acompanhar a evolução da lesão na panturrilha direita, e foi detectado que a cicatrização ainda não está completa.



Com isso, o jogador não terá condições de enfrentar o Racing, na próxima terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.

Este foi o quarto exame de Rodrigo Caio em 20 dias. O zagueiro estava começando a transição no campo, mas, diante do novo resultado, o departamento médico do Flamengo vai manter a precaução e não será feito um esforço acelerado para a volta do jogador.

O Flamengo tem tido todo o cuidado na recuperação de Rodrigo Caio para que não haja uma nova lesão. Na próxima semana, será feita uma nova avaliação no zagueiro, visando à partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

O zagueiro não atua desde a vitória do Brasil sobre o Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Na reapresentação ao Flamengo, ele reclamou de dores e os exames indicaram um edema ósseo no joelho direito e, posteriormente, na panturrilha.

