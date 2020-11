Calderano vence e joga contra o n° 1 do tênis mundial

É a terceira vez seguida que eles se encontram na mesma fase do Finals | Foto: Divulgação/CBTM

O brasileiro Hugo Calderano largou com vitória no Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, sigla em inglês), torneio disputado em Zhengzhou (China), nesta quinta-feira (19) por quatro sets a zero, com parciais de 11/4, 11/4, 13/11, 12/10.

Número seis do mundo, o carioca venceu o britânico Liam Pitchford. Foi a milésima partida de Calderano em competições internacionais desde a estreia, em 2009, e a 751ª vitória.

Na sexta-feira (20), às 5h10 (horário de Brasília), o brasileiro de 24 anos joga pelas quartas de final contra o chinês Fan Zhendong, líder do ranking da ITTF e atual vencedor da Copa do Mundo, disputada na semana passada em Weihen (China)

É a terceira vez seguida que eles se encontram na mesma fase do Finals. Em 2018, o carioca levou a melhor. No ano passado, o chinês deu o troco.

*Via Agência Brasil

