Semifinais de Handebol do AM acontecem neste fim de semana em Manaus

Manaus - A Liga de Handebol do Amazonas realiza, nesta sexta-feira (20) e no sábado (21), as semifinais do Campeonato Amazonense de Handebol da Série Ouro Masculino e do Feminino adulto. As partidas ocorrerão no Ginásio do Atlético Rio Negro Clube, localizado na avenida Epaminondas, Centro de Manaus.

A assessoria informou ao Portal Em Tempo que as semifinais da Série Ouro foram definidas após boa campanha dos melhores colocados das chaves A e B, no caso o Handebol Coari e Atlética Uninilton Lins, ambos com três vitórias em três jogos na fase classificatória.

O Zezão Handebol Clube e Handebol Clube de Manaus (HCM) tiveram bom desempenho e garantiram suas vagas em segundo lugar com duas vitórias em três partidas.

No feminino, as últimas duas vagas foram garantidas numa grande partida que aconteceu na segunda-feira (16) entre a equipe do Rio Negro, atual tricampeão do campeonato, e a Associação Atlético Amazonas (3A), estreante no torneio, pela chave A. Por outro lado, o Zezão Handebol Clube e a Liga de Santa Etelvina já estavam com a classificação garantida no grupo B.

O presidente da Liga de Handebol do Amazonas (Liham), Auricélio Andrade, contou um pouco da expectativa para os confrontos do fim de semana, e ressaltou as recomendações que a Liga vem tomando para os jogos.

“Tenho certeza de que serão jogos de qualidade, e por isso fica até difícil dar um palpite de quem pode vencer, pois o nível das equipes é bem equilibrado, tanto no masculino quanto no feminino. Também estamos fazendo um retorno progressivo e restrito da torcida. A Liga colocou cem ingressos à venda para as semifinais, um número reduzido para que possamos ter o controle e fazer as prevenções possíveis contra a Covid-19”, explicou.

O torcedor que tiver interesse em prestigiar uma das partidas das semifinais, poderá garantir a entrada pelo valor de R$ 10. O bilhete pode ser adquirido na sede da Liham, localizado no Ginásio Renné Monteiro, sala 103, ou através do WhatsApp (92) 99335-3635.

Confira os confrontos pelas semifinais do Campeonato Amazonense de Handebol deste fim de semana:

Sexta (20) - Série Ouro

17h: Atlética Uninilton Lins x Zezão Handebol Clube – Ginásio do Atlético Rio Negro Clube

19h: Coari Handebol Clube x Handebol Clube de Manaus (HCM) –Ginásio do Atlético Rio Negro Clube

Sábado (21) – Feminino Adulto

18h: Zezão Handebol Clube x Associação Atlético Amazonas (3A) – Ginásio do Atlético Rio Negro Clube

*Com informações da assessoria

