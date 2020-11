Manchester City prorroga contrato com Pep Guardiola até 2023

O comunicado foi emitido nesta quinta (19) | Foto: Phill Noble- Reuters

Em comunicado, o presidente do Manchester City, Khaldoon Mubarak afirmou que o técnico Pep Guardiola, assinou nesta quinta-feira (19), uma prorrogação de contrato por dois anos que o manterá no clube até o final da temporada 2022-23.

"A extensão do contrato de Pep é o próximo passo natural em uma jornada que evoluiu ao longo de muitos anos. É um produto da confiança mútua e do respeito que existe entre ele e todo o clube", disse Khaldoon Mubarak.

Sua atual estadia de cinco anos no City foi a mais longa no comando de um único clube desde que ele começou sua carreira de técnico em 2008.

O ex-jogador de 49 anos dirigiu o Barcelona de 2008 a 2012 e passou três anos no comando do Bayern de Munique antes de ingressar no City.

"Desde que cheguei ao Manchester City, sinto-me muito bem-vindo no clube e na própria cidade", afirmou Guardiola.

*Via Agência Brasil

