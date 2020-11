Rogério Ceni pede novo atacante como reforço após vexame do Fla

A equipe carioca tem vários desfalques em seu elenco | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo





O Flamengo, por meio do técnico Rogério Ceni, solicitou ao Coritiba, a volta do atacante Rodrigo Muniz, após a eliminação do Flamengo da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (18). O atacante se reapresenta no Ninho do Urubu na sexta-feira (20).

Para emprestar o jogador ao time paranaense até o final do Brasileiro, o Flamengo colocou uma cláusula que poderia solicitar seu retorno quando quisesse.



A negociação para trazer Muniz foi conduzida na época pelo diretor de futebol Paulo Pelaipe e foi muito difícil, já que o Flamengo vê muito potencial no atacante.

A equipe carioca tem vários desfalques em seu elenco, e com a ineficácia do ataque, no último jogo, Ceni procura fazer mudanças na parte ofensiva do time. Uma das falhas recentes, foi a do atacante 'Vitinho', que desperdiçou um pênalti, isolando a bola.

Muniz fez seis jogos pelo Coritiba e marcou um gol, contra o Ceará. Ele Iniciou como titular em três jogos e, nos últimos três, saiu do banco no segundo tempo. Foram 238 minutos em campo (55 minutos nos últimos 3 jogos).

*Com informações do Globo Esporte

