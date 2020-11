Copa do Brasil conhece seus semifinalistas e define jogos

Agora, os quatro clubes se preparam para tentar vencer a segunda maior competição nacional | Foto: CBF/Divulgação

Os duelos da semifinal da Copa do Brasil foram definidos nesta quarta-feira. As partidas, de ida e volta, serão realizadas nos dias 23 e 30 de dezembro. Os confrontos serão entre São Paulo e Grêmio, Palmeiras e América-MG



Depois de vencer o Cuiabá por 2 a 1 no primeiro jogo, o Grêmio venceu novamente o time do Mato Grosso por 2 a 0 e avançou. O Palmeiras, por sua vez, bateu o Ceará por 3 a 0 no jogo de ida e ficou no empate por 2 a 2 para conquistar a classificação.

O São Paulo se classificou com duas vitórias sobre o Flamengo: 2 a 1, no Maracanã, e 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Morumbi. E o América-MG, depois de vencer em Porto Alegre por 1 a 0, perdeu em Belo Horizonte por 1 a 0, mas venceu por 6 a 5 nos pênaltis e conquistou a vaga na semifinal.

Os vencedores das semifinais vão se enfrentar em dois jogos na final, marcados para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021.

*Com informações do Globo Esporte

