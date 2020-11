São Paulo e Inter enfrentam Flu e Vasco em busca do topo da tabela

20 clubes disputam a taça mais desejada do futebol nacional | Foto: Reprodução

O Internacional joga contra o Fluminense e o São Paulo joga contra o Vasco. A busca das equipes é para se manter no topo da tabela do Brasileirão pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (22).

Vasco x São Paulo

Vasco da Gama e São Paulo se enfrentam às 15h, no estádio Morumbi. A equipe do técnico Sá Pinto está perto da zona de rebaixamento e vai em busca da vitória, para voltar a subir na tabela.

Em terceiro colocado no Brasileirão, o tricolor paulista venceu as últimas três partidas disputadas. O time de Fernando Diniz tem apresentado um ótimo rendimento em seus jogos. O time está invicto há 11 partidas, com seis vitórias, cinco empates e 21 gols marcados.

Nos últimos cinco duelos entre as equipes o São Paulo venceu quatro jogos | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

A equipe paulista ainda não sofre com nenhum desfalque e deve ir com o time principal para o campo. A vitória deixao clube mais próximo de assumir a ponta da tabela e dificultaria ainda mais a vida do Vasco, que luta para respirar.

O Gigante da Colina, por outro lado, conseguiu apenas um triunfo em seus últimos seis jogos. Sua vitória mais recente foi contra o Sport, onde venceu por 2 a 0, fora de casa.

Grêmio x Corinthians

O jogo entre Grêmio e Corinthians acontece na casa do time paulista, a Neo Química Arena, às 19h30. Sete pontos separam os times, que estão no meio da tabela.

O time de Renato Gaúcho chega com uma vitória consistente sobre o Ceará, por 4 a 2, enquanto o Timão, mesmo saindo na frente, deixou a vitória escapar, perdendo de virada para o Atlético-MG, por 2 a 1.

Durante a semana, o Alvinegro realizou treinos técnicos e táticos, comandados pelo técnico Vagner Mancini e auxiliares. O treinador da equipe reforçou as atividades de troca de passes e marcação alta para forçar o erro.

Em seus três confrontos recentes o placar terminou sem gols | Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Um dos exercícios prioritários, foram os de contra-ataque, onde Mancini instruía os jogadores a se movimentarem e ultrapassarem a defesa de modo rápido para obter vantagem.

Mauro Boselli com dores na lobar, e Ramiro, com uma torção no tornozelo, são dúvidas para o jogo de domingo. Jô e Mateus Vital, diagnosticados com Covid-19, também são desfalques.

O técnico terá à disposição, Otero, Fábio Santos e Xavier, jogadores que não puderam estar presentes no jogo contra o Atlético MG.

O Imortal vem confiante após derrotar o Cuiabá por 2 a 0, na quarta-feira (18), pela Copa do Brasil, e não apresenta nenhum desfalque para a partida, devendo entrar com seus titulares, buscando a vitória para se aproximar do G4 do Brasileirão.

Inter x Fluminense

Fluminense e Internacional se enfrentam no estádio Beira-Rio, às 17h15. Em caso de vitória, o Inter reassume a liderança do Brasileiro.

O Inter está invicto há seis jogos contra o Fluminense | Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC

O time carioca está na oitava colocação e perdeu três, das cinco partidas passadas, na competição. Para o jogo, o Fluminense terá o retorno do meio campista, Yago Felipe, já recuperado de Covid-19. O jogador já voltou aos treinos e estará à disposição do técnico Odair Hellmann.

