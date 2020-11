Sérgio Ramos sofre lesão e desfalca o Real Madrid

O jogador ainda não renovou com o time para a próxima temporada | Foto: Getty Images

De volta ao Real Madrid após a convocação para a seleção espanhola na Data-Fifa, o zagueiro Sergio Ramos teve confirmada uma lesão na coxa direita pelo clube merengue. A lesão aconteceu enquanto o atleta defendia a seleção de seu país, na terça-feira (17).



O defensor sentiu um desconforto no primeiro tempo da goleada sobre a Alemanha, pela Liga das Nações, e precisou deixar o campo.

Segundo o comunicado do site oficial do Real Madrid, a lesão foi no bíceps femoral da coxa direita de Sergio Ramos.

O clube não estipulou um prazo de retorno do capitão aos gramados e limitou-se a dizer que sua evolução era pendente

Desta forma, Sergio Ramos está descartado para o confronto com o Villarreal, no sábado (21), pelo Campeonato Espanhol, e também para o jogo com a Inter de Milão, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

*Com informações de Lance

