Atlético-MG começa a preparação para defender liderança do campeonato

O Galo vai desfalcado para a próxima partida, por muitos jogadores estarem infectados com a Covid-19 | Foto: Pedro Souza/Atlético MG

Após a derrota em casa na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG já retornou aos treinamentos. O Galo inicia sua preparação para manter a liderança, em partida contra o Ceará no domingo, às 16 horas (de Brasília), no Castelão.



Em coletiva, o comandante do time, Leandro Zago comentou a derrota sofrida.

"Não conseguimos, hoje, criar muitas chances claras de gol, praticamente nenhuma, sempre com bolas divididas. Talvez as mudanças de última hora, que impactaram muito no treino, talvez tenham tido uma interferência maior nessa questão”

O elenco ganhou dois reforços nas atividades desta quinta-feira. O zagueiro Junior Alonso e o atacante Savarino, que foram convocados para defender suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, retornaram e podem entrar em campo diante do Vozão.

A equipe deve voltar aos treinos na sexta e viajar para o local da partida no sábado. O Atlético lidera o Brasileirão com 38 pontos e joga para se manter na ponta da competição.

*Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais:

Copa do Brasil conhece seus finalistas e define jogos

Manchester City prorroga contrato de Pep Guardiola até 2023