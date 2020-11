Fifa anuncia que entregará prêmio The Best em 17 de dezembro

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta sexta (20) que realizará a cerimônia de entrega do The Best, prêmio de melhor jogador do mundo, no dia 17 de dezembro de 2020.

No entanto, a entidade máxima do futebol mundial afirmou que o evento será realizado de forma virtual, “em linha com as precauções de saúde pública e com o princípio orientador da Fifa de que a saúde está em primeiro lugar”.

A tradicional festa de gala do prêmio aconteceria inicialmente em Milão (Itália). Mas a pandemia do novo coronavírus (covid-19) mudou totalmente o planejamento.

Entre os troféus entregues na festa anual, estão os de melhor jogador (feminino e masculino), melhor técnico e também é revelada a seleção do ano, com os melhores atletas. Desde 2016 a entidade máxima do futebol também entrega o Prêmio Puskás ao autor do gol mais bonito da temporada.