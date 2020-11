Neymar volta a jogar pelo PSG após se recuperar de lesão

Recuperado, Neymar deve integrar a seleção brasileira, nos jogos de 2021 | Foto: Benoit Tessier/Reuters

Manaus - Neymar, atacante do Paris Saint-Germain, voltará aos gramados nesta sexta-feira (20), pelo campeonato francês, depois de estar recuperado de lesão. O time parisiense irá encarar o Mônaco, pela décima primeira rodada do torneio. O jogo acontece às 17h, no estádio Louis II.



O jogador estava sem atuar desde o dia 28 de outubro, quando sua equipe venceu o Istanbul por 2 a 0, pela Liga dos Campeões. Ainda no primeiro tempo, o atleta sentiu dores na coxa esquerda e teve que abandonar a partida.

Passado o jogo, foram realizados exames no atacante, onde foi constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O tempo de recuperação previsto, pelos médicos do clube, é de três semanas.

No período em que esteve fora dos gramados, em fisioterapia, Neymar chegou a ser convocado para a seleção brasileira, para disputar os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, no Catar, mas não pôde atuar.

Leia mais:



Brasileiro: mesmo com 0 a 0, Vasco deixa a zona de rebaixamento

Atlético-MG começa preparação para defender a liderança do campeonato

Rogério Ceni pede novo atacante como reforço após vexame do Fla