Tênis de mesa: Hugo Calderano dá adeus ao ITTF Finals

Hugo Calderano deu adeus nesta sexta-feira (20) ao ITTF Finals (torneio que reúne os melhores atletas do ranking mundial) após ser derrotado nas quartas de final da competição pelo número 1 do mundo da modalidade, o chinês Fan Zhendong. Com o revés, por 4 sets a 1 (parciais de 6/11, 11/13, 7/11, 11/9 e 9/11), o brasileiro ficou entre os oito melhores do torneio.

Esta é a terceira vez na qual Calderano e Zhendong se enfrentaram nas quartas de finais do ITTF Finals. A primeira vez foi em 2018, quando o carioca foi superado. Já em 2019 e neste ano, em 2020, o carioca foi superado pelo chinês.

Porém, mesmo com o revés, o técnico Jean-René Mounié destacou a boa participação de Calderano na competição: “O Hugo sacou muito bem, jogou muito na recepção curta também. Só na troca de bolas, o Fan foi mais forte, mais regular. Para concluir, após 20 dias sem treino nesse último mês, estou surpreso com o nível do Hugo. Ele evoluiu tecnicamente, mas faltou quantidade de treino e ritmo dos jogos oficiais. No final, depois de vencer o Pitchford e perder nas quartas com um jogo de alto nível, o balanço é realmente positivo”.