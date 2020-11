Flamengo: Thiago Maia tem grave lesão não jogará mais em 2020

Não há previsão de volta aos gramados, mas Thiago Maia não entrará mais em campo em 2020 | Foto: divulgação





O Flamengo confirmou nesta sexta-feira (20) que Thiago Maia precisará passar por uma cirurgia para se recuperar de lesão nos ligamentos do joelho esquerdo. O volante se machucou no empate com o Atlético-GO e será operado neste sábado, no Rio de Janeiro.



Chefe do departamento médico do Flamengo, o Doutor Márcio Tanure explicou a lesão. Chegou-se a especular um tratamento conservador, mas em debate com o Lille, clube detentor dos direitos econômicos de Thiago, ficou decidido que a cirurgia seria a melhor opção para o tratamento.

Não há previsão de volta aos gramados, mas Thiago Maia não entrará mais em campo em 2020. O volante tem contrato de empréstimo ao Flamengo até metade da próxima temporada.

Além de Thiago Maia, Pedro e Rodrigo Caio seguem no departamento médico e estão fora da partida de terça-feira, contra o Racing, pela Libertadores. Na próxima semana, ambos vão passar por uma reavaliação para saber das chances de retorno no jogo de volta, no Maracanã, dia 1º de dezembro.

*Com informações de Globo Esporte