Brasil vence Pan-Americano Sênior

Brasil encerra competição na primeira colocação na classificação geral com 15 medalhas | Foto: Divulgação/CBJ

O Brasil fechou com chave de ouro, neste domingo (22), a sua participação no Campeonato Pan-Americano Sênior 2020, realizado em Guadalajara (México) com a conquista do ouro nas equipes mistas com vitórias sobre México e Cuba.

Com este resultado, o país manteve sua hegemonia continental e encerrou a competição na primeira posição na classificação geral com 15 medalhas (cinco ouros, seis pratas e quatro bronzes).

Além do ouro nas equipes mistas (nova prova olímpica do judô que valerá medalha nos Jogos de Tóquio), o Brasil subiu ao lugar mais alto do pódio com Maria Portela, Maria Suelen Altheman, Eric Takabatake e Daniel Cargnin.

O Campeonato Pan-Americano foi a última competição da seleção brasileira de judô em 2020. O Circuito Mundial IJF retornará em janeiro, com o World Masters, em Doha, reunindo os melhores judocas do mundo.

