Atacante do Palmeiras sofre lesão e vira desfalque na Libertadores

A previsão de volta para os gramados está para dezembro | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Luiz Adriano, atacante do Palmeiras, é a mais nova baixa do elenco para a sequência da temporada. Ele teve uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda no jogo contra o Goiás, no sábado (21), e deve ficar afastado entre três e quatro semanas.



O camisa 10 já sofria com problemas físicos nas últimas semanas e perdeu dois jogos recentes por sobrecarga muscular na mesma coxa. Agora, ficará fora até estar 100% recuperado da lesão.

Luiz Adriano está fora dos dois jogos contra o Delfín, pelas oitavas de final da Libertadores, marcados para as próximas quartas-feiras.

O jogador é importante para a campanha do Alviverde, marcando quatro gols na fase de grupos.

Para o jogo de ida, no Equador, o problema do ataque é ainda maior, já que Willian, substituto natural do centroavante, também está fora, por conta da Covid-19, assim como Aníbal, garoto que foi titular contra o Ceará.

Fabricio, que estreou pelo profissional no sábado(21), contra o Goiás, está inscrito e pode ser opção para atuar na vaga de Luiz Adriano.

*Com informações de Globo Esporte

