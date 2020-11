Confirmados: José Aldo e Marlon Moraes lutam no UFC Vegas 17

Veja os confrontos da noite | Foto: Bruno Contrino

Os brasileiros José Aldo e Marlon Moraes estão confirmados no UFC Vegas 17. O evento encerra o calendário do Ultimate em 2020 no dia 19 de dezembro. Aldo vai enfrentar Marlon “Chito” Vera, enquanto Moraes vai encarar Rob Font, ambos pelo peso-galo.

O Ultimate divulgou ainda todo o card principal do evento, que será liderado pelo duelo entre Leon Edwards e Khamzat Chimaev.

Veja quais os confrontos:

Card principal

Peso meio-médio: Leon Edwards x Khamzat Chimaev

Peso-galo: Marlon Moraes x Rob Font

Peso-pesado: Marcin Tybura x Greg Hardy

Peso meio-médio: Stephen Thompson x Geoff Neal

Peso-galo: José Aldo x Marlon Vera

Peso meio-pesado: Misha Cirkunov x Ryan Spann

*Com informações do UFC

