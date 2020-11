Manaus recebe o Campeonato Brasileiro de Luta Livre em dezembro

Atletas de todo o país virão para participar do torneio em Manaus | Foto: Reprodução Facebook

Manaus - A cidade de Manaus recebe no mês de dezembro, no Atlético Rio Negro Clube, o Campeonato Brasileiro de Luta Livre 2020. As inscrições podem ser feitas na sede da Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva (FASUB), localizada na avenida Duque de Caxias, 915, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul.

O torneio acontece todos os anos, alternando a sede entre Manaus e Rio de Janeiro. A FASUB realiza cinco eventos de luta livre, por ano, mas por conta da pandemia de Covid-19, este é o primeiro e único evento de 2020.

As inscrições estão no valor de R$ 50 para os competidores. Para quem deseja assistir as lutas , a entrada será 1 kg. de alimento não perecível.

Antônio Aleixo, de 44 anos, é o presidente da Fasub e explica um pouco sobre o evento sediado pela cidade de Manaus.

“Os alimentos e parte da verba arrecadada será convertida para a montagem de cestas básicas. Serão para ajudar os atletas e professores que precisam. Muitos deles ficaram sem competir e ministrar aulas por conta da pandemia", explicou.

O torneio contará com premiação de medalhas para os atletas que se classificarem até o terceiro lugar em categorias. Na "Absoluto", além das medalhas, o primeiro lugar leva o cinturão de campeão do Campeonato Brasileiro.

Deodato Lemos, de 39 anos, conhecido como "Mestre Deodato Popó", é um praticante há mais de 20 anos. Ele busca o topo do pódio.

“Minhas expectativas são as melhores. Estou me preparando para conquistar a tão sonhada medalha de primeiro lugar, levando a bandeira da nossa academia 'Destro Fitgh Team' ao lugar mais alto do pódio”, disse animado.

A Fasub informou que o evento irá seguir todos os protocolos de saúde indicados pelos órgãos, sendo o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel para atletas, juízes e expectadores.

