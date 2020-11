Fla e Santos fazem jogos de ida pelas oitavas de final da Libertadores

Dezesseis equipes disputam a taça mais desejada da América | Foto: Reprodução

Flamengo e Santos serão os primeiros times brasileiros que disputarão as oitavas de final da Libertadores da América. Ambos entram em campo nesta terça-feira (24). O Rubro Negro encara o Racing, da Argentina, no estádio Presidente Perón, em Bueno Aires, às 20h30. O peixe duela contra a LDU de Quito, no estádio Rodrigo Paz Delgado, às 18h15.



Flamengo x Racing

O Flamengo desembarcou na segunda-feira (23) na Argentina. Mesmo diante do desafio de desfalques, o técnico Rogério Ceni. O time vem confiante para a partida conquistarem mais três pontos, no último sábado (21), pelo Campeonato Brasileiro.

A vitória fora de casa é fundamental para manter a esperança de avançar na competição e sonhar com uma final. O Racing vem de três derrotas seguidas no Campeonato Argentino, mas irá enfrentar o atual campeão da América, dentro de casa, o que pode dar uma vantagem aos argentinos.

Rogério Ceni prepara a equipe carioca para os jogos da Libertadores | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Do outro lado, o clube carioca passa por uma fase delicada de transição, com a troca de treinador. A mesma equipe que derrotou o Coritiba entra em campo e começa a fase de entrozamento, pouca vista nos últimos jogos.



Gabigol e Felipe Luís viajam para a Argentina e estão relacionados para o jogo, ambos recuperados de lesão, os jogadores podem ser reforços para o time. Esta é a fase decisiva de jogos. Pedro, Rodrigo Caio e Thiago Maia, seguem lesionados.

Os argentinos vão a campo com seis desfalques, Melgarejo, Marcelo Diaz, Mauricio Matinéz, Solari, Cvitanich e Cristaldo não estão à disposição para o jogo.

Santos x LDU

A equipe santista tem uma ótima campanha e quase perfeita na Libertadores, com cinco vitórias e um empate. O time do técnico Cuca terminou a primeira fase da competição em primeiro lugar do grupo, somando 16 pontos.

Mesmo com uma boa primeira fase, o Santos poderá ter dificuldades em seu jogo de ida. O time conta com cinco desfalques de seu elenco titular, entre jogadores suspensos, lesionados e com Covid-19.

No peixe, João Paulo, Luan Peres, Madson e Sandry testaram positivo para Covid-19 e Jobson foi suspenso na última partida.

O time sofre com desfalques por conta da pandemia da Covid-19 | Foto: Getty Images

O técnico Cuca, também foi infectado pelo coronavírus e não poderá comandar a equipe nesta terça-feira (24), o time será dirigido pelo auxiliar técnico Marcelo Fernandes.



O Santos enfrentará mais uma dificuldade para o jogo, além dos desfalques, a equipe jogará no Equador, com mais de dois mil metros acima do nível do mar.

Os desfalques não atingiram o setor ofensivo do Santos, que conta com Marinho, Soteldo e Kaio Jorge. O trio de atacantes estão relacionados e entrarão em campo pelo jogo de ida das oitavas de final.

