É Tri: Zezão é o campeão da Série Ouro de Handebol 2020 em Manaus

Manaus – O Zezão Handebol Clube sagrou-se campeão da Série Ouro de Handebol Masculino pelo terceiro ano consecutivo após vencer o Handebol Coari por 35 a 29, neste domingo (22), no ginásio Rio Negro Clube.

Feliz com a vitória, o treinador do Zezão, João Carlos Granjeiro, falou sobre as dificuldades que a equipe passou ao longo do ano e exaltou o time do Coari.

“A pandemia nos trouxe muitos problemas, inclusive a falta de local para treinar, mas superamos isso e conseguimos manter o nosso nível de treinamento. Enfrentamos uma equipe forte, que cresce a cada ano e surpreende nas competições. Eles chegaram a fazer sete gols de vantagem e mostraram muita garra. Isso é muito bom, pois enxergamos o quanto o nosso esporte está evoluindo” destacou.

O Zezão ergue o troféu de campeão pelo terceiro ano seguido, e, de acordo com o presidente da LIHAM, Auricélio Pessoa, isso é fruto de muito trabalho.

“Nós podemos dizer que o Zezão é uma potência do Handebol na região norte, afinal, além de ser tricampeão estadual, é o atual campeão da Taça Amazônica. Isso é reflexo de muito trabalho, não tem nada a ver com sorte. É dedicação do clube”, finalizou.

A competição conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), é uma realização da Liga de Handebol do Amazonas (LIHAM).

