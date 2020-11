Argentino D' Alessandro não renova contrato e deixa o Internacional

D' Alessandro defenderá o Colorado até o fim de 2020 | Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O meio-campista Andrés D'Alessandro anunciou no início nesta segunda-feira (23), que não vai renovar o contrato com o Internacional depois do atual acordo com previsão de término em 31 de dezembro. O jogador se despede depois de mais de dez anos defendendo o Colorado.



O argentino naturalizado brasileiro já vestiu a camisa do Colorado em 513 jogos. Ele é o terceiro jogador da lista dos que mais defenderam o time gaúcho, atrás apenas do zagueiro Bibiano Pontes, com 524 jogos e do atacante Valdomiro Vaz Franco, com 803 jogos pelo clube.

Mesmo com 39 anos, o atleta garantiu que o anúncio de hoje não não tem relação com uma possível aposentadoria. Ele pretende seguir atuando em outro clube.

“Eu amo futebol. Não imagino a minha vida sem. Darei a minha vida nesses últimos 38 dias aqui. Nada vai mudar. O que o professor Abel precisar, estarei disposto a ajudar o grupo. O Inter vai seguir gigante como é. Eu seguirei minha vida como atleta. Encerro a minha história e não um ciclo. A minha decisão é pessoal”. disse em coletiva

O presidente do Inter, Marcelo Medeiros, que também encerra o mandato em 31 de dezembro, ressaltou a importância do atleta na história do clube.

“A gente sabe a paixão que ele tem pelo nosso clube. A gente respeita e aceita a decisão. O que nos cabe é simplesmente agradecer por esses 12 anos de Inter. Os números dele falam por si”.

*Com informações de Agência Brasil

