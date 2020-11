Paysandu contrata 'Jefinho', o atacante artilheiro

Ele foi artilheiro em 2019 do Campeonato Potiguar | Foto: Jorge Luiz | Arte: Agência Paysandu

Manaus – O Paysandu Sport Club oficializou, nesta terça-feira (24), a contratação de mais um atleta, Jefesson Vieira Eufrazio, de 26 anos, conhecido como ‘Jefinho’ defenderá a camisa bicolor na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C.



Jefinho é autor de nada mais e nada menos que 29 gols nas últimas duas temporadas. Ele foi titular de 59 das 68 partidas que disputou entre 2019 e este ano.

Ele é da cidade de Triunfo Potiguar, no Rio Grande do Norte. Jefinho chegou a ser campeão da última edição da Copa Verde como também foi artilheiro do Campeonato Potiguar de 2019.

A torcida comentou a chegada do esportista e já deixou o recado nas redes sociais.

“Jefinho, você tem consciência que está no maior campeão do Norte do Brasil. Vista esse manto com orgulho e muita raça, isso é o que esperamos de você”, disse um torcedor.

O jogador desembarca hoje (24) em Belém e já passa por testes de Covid-19. Nesta quarta-feira (25) já entra em campo para treino com a equipe do Papão.

O clube joga na próxima sexta-feira (27), às 19h, contra o Botafogo (PB).

