Com surto de Covid, Vasco ganha reforços para jogo da Sul-Americana

Atingido por um surto de Covid-19, o Vasco da Gama convive desfalques nas últimas partidas. Para enfrentar o Defensa y Justicia na próxima quinta-feira (26), o clube terá reforços.

Recuperados, Miranda, que já jogou contra o São Paulo no domingo (22), e Leandro Castán, estarão à disposição e devem formar a zaga titular ao lado de Ricardo Graça.



Os meias Fellipe Bastos e Carlinhos, e o atacante Ribamar, realizaram novos testes de covid-19. Os três completaram os dez dias de afastamento, e se tiverem resultado negativo, vão para a Argentina.

Pelo protocolo da Conmebol, mesmo que voltem a testar positivo, se não apresentarem sintomas, podem ser escalados para o jogo.

Mesmo com a volta de alguns jogadores, o Cruzmaltino ainda sofre com alguns desfalques. Benítez, Ulisses, Tiago Reis, Talles Magno, Fernando Miguel e Werley cumprem isolamento, então não viajarão para a Argentina.

Lutando para não cair no Brasileiro, o mata-mata Continental é a única chance de título para o Vasco na temporada. Além disso, as premiações da Conmebol são de grande ajuda para tentar manter as contas em dia.

*Com informações de Gazeta Esportiva

