Manaus sedia o 2º Desafio Swim Run em dezembro com prêmios em dinheiro

Manaus - Acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, o 2º Desafio Swim Run de natação e corrida, as prova serão realizadas na Vila Olímpica de Manaus, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

A competição conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e promovida pela Assessoria Esportiva Frankney Lopes.



No sábado (5), as provas terão início às 16h30 com o desafio de 500 metros de natação, seguido de corrida de 2,5km para as categorias Iniciantes, duplas, individual masculino e feminino.

Durante o segundo dia de competição, domingo (6), além do desafio dos 1.000 metros de nado e 5km de corrida, acontece o revezamento das duplas masculina e feminina nos 1.000m + 5km.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas até esta quarta-feira (25), nos valores de R$ 150 para individual e R$ 280 para dupla. O pagamento por ser feito por meio de transferência bancária.

O organizador da competição, Frankney Lopes, contou que o objetivo do evento é fomentar o esporte, e aproveitou o para agradecer o apoio recebido da Faar para a realização deste 2º Desafio Swim Run.

“Nossa expectativa é fomentar o esporte na região e unir todos os amantes desportivos em uma única causa, que é ajudar ao próximo. Gostaria de agradecer à equipe da Faar por ter nos recebido e aberto as portas para que o Aquathlon Indoor pudesse ser realizado, sem o apoio da Fundação não seria possível realizar esse evento tão esperado”, destacou Frankney.

Premiação

Todos os participantes irão receber medalhas ao fim da competição, nas categorias Iniciante e Dupla, as medalhas serão de ouro, prata e bronze para os três primeiros lugares.

No individual masculino e feminino na prova de 1km + 5km, a premiação será em dinheiro: R$ 300 para o 1º Lugar, R$ 200 para o 2º e R$ 100 para o 3º.

Vinte por cento de todo o valor arrecadado das inscrições será destinado para o projeto “Somos a Luz do Senhor”, do bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. O projeto é realizado na comunidade Santa Teresa do bairro, e atende crianças com aulas de reforço escolar. Há sete anos a Assessoria Esportiva Frankney Lopes é parceira do projeto.

Para inscrições e informações, o número para contato é o (92) 99124-0779.



