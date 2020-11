Atacante Philip confia que Manaus FC entrará na série B

O time entra confiante para o jogo deste sábado (28) | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

O Manaus conquistou no último sábado (21) sua primeira vitória fora de casa na Série C do Brasileiro, após derrotar por 2 a 1 o Santa Cruz, líder do Grupo A e dono da melhor campanha da competição. Com o triunfo, o atacante Philip está confiante com o acesso do time para o Grupo B do Brasileirão.

A assessoria informou ao Portal Em Tempo que o Gavião do Norte mostra a força do elenco e possui confiança para as próximas partidas decisivas. O clube chegou aos 23 pontos e se mantém vivo na briga por uma vaga na próxima fase

“A gente sabia que uma hora essa vitória fora de casa chegaria, e não poderia ter sido em melhor momento. Um resultado desses com certeza eleva nossa moral para a reta final da competição, até porque mesmo com alguns desfalques e substituições ao longo do jogo, quem entrou correspondeu a altura”, comemora Philip.

Os dois próximos jogos serão decisivos para o acesso | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, o Manaus, mesmo em quinto lugar na chave, depende apenas de si para entrar no G4 e garantir uma vaga no quadrangular final.

Para conseguir o acesso, o esmeraldino precisa vencer os dois jogos restantes, contra o vice-líder Remo, em casa, e diante do rebaixado Imperatriz, fora de Manaus.

“Serão duas finais para a gente. Vai ser com esse pensamento que vamos encarar essas últimas partidas. Porém, precisamos pensar em um jogo de cada vez. Sabemos das dificuldades e da qualidade do nosso próximo adversário, que briga diretamente com a gente pela vaga, mas estamos confiantes e preparados para buscar essa classificação.“, afirma o atacante.

