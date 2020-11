'Berinja' e 'The Imortal' representam o Brasil no octógono no UFC 15

Norma e Berinja são os brasileiros que compõe o card do UFC 15 | Foto: Reprodução

Norma Dumont e Anderson ‘Berinja’ serão os brasileiros que entram no Octógono neste sábado (28), pelo Ultimate Figthing Championship (UFC) 15, a partir das 21h, em Las Vegas. Ambos disputam o peso-galo até 61 quilos.

Norma Dumont

‘The Imortal’, como é conhecida, é especialista no Box Chinês e praticante de Jiu-Jitsu, sendo graduada na faixa roxa. Nascida em Belo Horizonte, a brasileira teve sua estreia na organização UFC em fevereiro de 2020. Ela foi derrotada por Megan Anderson.

Norma estreou profissionalmente no MMA, em 2016, com quatro lutas e quatro vitórias, seu cartel era perfeito, até o início do ano, em sua primeira derrota.

Agora, a mineira busca seu primeiro triunfo pelo UFC, contra Ashlee Evans, lutadora da Califónia, dos EUA.

Anderson 'Berinja' dos Santos

Anderson ‘Berinja’ dos Santos, é um lutador brasileiro de MMA, nascido em São Paulo. Em 2018 assinou contrato para se tornara atleta do UFC, mas acabou perdendo suas duas primeiras lutas na organização.

‘Berinja’ é um lutador experiente no mundo das artes marciais mistas, tendo um cartel de 20 vitórias e apenas oito derrotas. Anderson busca vencer Martin Day, adversário havaiano que possui 12 lutas em seu cartel, sendo oito vitórias e quatro derrotas.

