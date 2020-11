Com gol de Neymar, PSG renasce na Liga dos Campeões

Os campeões franceses têm seis pontos após quatro partidas | Foto: Reuters/ Benoit Tessier

O PSG (França) retomou as esperanças de chegar à fase eliminatória da Liga dos Campeões da Europa com um pênalti cobrado com tranquilidade por Neymar que garantiu a vitória por 1 a 0 em casa sobre o RB Leipzig (Alemanha) pelo grupo H da competição nesta terça-feira (24).

Foi o primeiro gol de Neymar após seis jogos sem marcar na principal competição europeia, mas o PSG passou aperto durante todo o jogo. Com o resultado, ultrapassou o Leipzig para ficar no segundo lugar da classificação da chave.

Os campeões franceses têm seis pontos após quatro partidas, três atrás dos líderes Manchester United (Inglaterra), e à frente do terceiro colocado Leipzig apenas nos critérios de desempate.

Na próxima rodada, dia 2 de dezembro, o PSG enfrenta o Manchester United em Old Trafford, enquanto o Leipzig visita o Istanbul Basaksehir (Turquia), que tem três pontos.

Em outro confronto do torneio nesta terça, o atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund, marcou duas vezes na vitória de 3 a 0 da equipe alemã sobre o Club Brugge (Bélgica), e lidera o grupo F com a classificação para as oitavas de final do campeonato quase garantida com duas rodadas de antecedência.

O norueguês, que marcou quatro vezes contra o Hertha Berlin pelo campeonato alemão no último sábado, tem agora 16 gols em seus 12 jogos na Liga, a maior marca de qualquer jogador na história da competição para esse número de partidas disputadas.

O Borussia, que pega a Lazio (Itália) na próxima rodada, tem nove pontos após quatro partidas, enquanto os italianos têm oito e o Brugge aparece em terceiro com quatro pontos. Em último lugar no grupo está o Zenit (Rússia).