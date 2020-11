Manaus FC lança ingresso virtual para partida contra o Remo

O valor do ingresso custa R$ 10 e ajudará nas contas do clube esmeraldino | Foto: Reprodução

Manaus – Prestes a se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus FC lançou nesta quarta-feira (25) o ingresso virtual para a partida decisiva deste sábado (28) contra o Remo, pela 17ª rodada.

O ingresso, que será vendido ao preço simbólico de R$ 10, servirá para ajudar a custear as despesas do clube na competição.

A iniciativa partiu do presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso, e tem o intuito de arrecadar fundos para o clube, que não pode contar com dinheiro das bilheterias, uma vez que os estádios estão fechados por conta da pandemia causada pela Covid-19.

“Agora, mais do que nunca, precisamos da força da nossa torcida, dos simpatizantes do Manaus, e de todos aqueles que sonham com dias melhores para o futebol amazonense. Por isso estamos lançando essa campanha do ingresso virtual, para arrecadar fundos para o clube, já que não temos renda de bilheteria este ano”, pontua Mitoso.

O presidente do esmeraldino estima que o clube tenha deixado de arrecadar pelo menos R$ 5 milhões em bilheteria nesta Série C.

“Você imagina qual seria a lotação da Arena da Amazônia, se esse jogo contra o Clube do Remo pudesse ter público? Este jogo é uma decisão! Tenho certeza que teríamos casa cheia na Arena. Por isso, nós convidamos a torcida esmeraldina, os simpatizantes do Gavião do Norte, aqueles que de verdade amam o futebol amazonense para se juntar a nós, nessa corrente, para conseguir pelo menos reduzir um pouco do impacto que a pandemia tem causado nos cofres do clube. Afinal, não se faz futebol sem dinheiro”, finaliza Mitoso.

Para comprar o ingresso virtual basta acessar aqui. O pagamento do ingresso virtual é feito via cartão de crédito pelo pagseguro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sem Messi, Barça se classifica para oitavas