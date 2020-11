Morte de Maradona adia Inter x Boca

A partida entre Internacional e Boca Juniors, que estava marcada para esta quarta (25), no Beira-Rio, está suspensa. A Conmebol atendeu pedido do clube argentino e adiou a partida em razão da morte de Maradona . Os jogos — válidos pelas oitavas de final da Libertadores — serão realizados nos dias 2 e 9 de dezembro.

O dia 2, quarta-feira da semana que vem, já estava estipulado para a partida. Seria o jogo de volta, na Argentina. Mas, com o adiamento, será o primeiro encontro, no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília). Com o calendário apertado em razão da paralisação pela pandemia de novo coronavírus, a Conmebol conseguiu encaixar o segundo jogo no dia 9 de dezembro, que já estava determinado para as quartas de final da competição.

Desta forma, precisará remanejar o torneio a partir do atraso na previsão de confrontos. O duelo na Bombonera também ocorrerá às 21h30 (de Brasília).

*Com informações da assessoria