Palmeiras faz 3 a 1 no Delfín e encaminha vaga na Libertadores

O Estádio Jocay, na cidade equatoriana de Manta, foi palco da vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o Delfín na noite desta quarta-feira (25). No confronto que colocou frente a frente os paulistas, donos da melhor campanha da fase inicial, e os equatorianos, com a 15ª campanha entre os 16 times das oitavas, os primeiros quarenta e cinco minutos deixaram cristalina a diferença entre os times.

Aos 17, o Verdão abriu o placar. Gabriel Menino recebeu belo passe na direita, invadiu a área e chutou cruzado. O goleiro Banguera falhou e a bola morreu no fundo da rede. Mesmo com a vitória parcial, o Palmeiras seguiu dominando e criando chances. Até os 30 minutos, quando Lucas Lima recebeu um lançamento e chegou batendo. A zaga travou forte o armador brasileiro. Inicialmente, o árbitro considerou o lance normal. Mas, chamado pelo VAR (árbitro de vídeo), reviu a jogada e marcou a penalidade, que foi muito bem batida por Rony.

O início da segunda etapa foi o pior momento do time brasileiro. O Delfín chegou a criar algumas oportunidades, mas não concretizou. Até que, aos 14 minutos, o Palmeiras ampliou. Rony achou Zé Rafael bem posicionado na grande área. O meia dominou, driblou o zagueiro e chutou forte no canto para fazer o terceiro.

Aos 23 minutos, a bola aérea na zaga do Palmeiras foi problema novamente, como vem acontecendo várias vezes na temporada. Vélez cobrou o escanteio forte e Ramires deslocou o goleiro Weverton fazendo contra. Dez minutos depois, o time equatoriano chegou a ameaçar mais uma vez. Valencia bateu forte, mas a bola passou por cima do gol paulista. E não conseguir mais levar perigo à meta do Weverton. Vitória do Palmeiras por 3 a 1.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira (2), às 19h15, em São Paulo. O Palmeiras avança às quartas de final mesmo perdendo por 2 a 0. Caso se classifique, o próximo adversário será o vencedor do duelo entre Jorge Wilstermann e Libertad.