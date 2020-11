Na Série B, Náutico e Vitória ficam no 0 a 0 em Recife

No Estádio dos Aflitos, Náutico e Vitória fizeram a última partida da 23ª rodada da Série B na noite desta quarta-feira (25). Em um duelo de equipes que brigam para fugir da parte de baixo da tabela, pernambucanos e baianos não conseguiram sair do 0 a 0.

No primeiro tempo, o jogo foi muito truncado e teve poucas chances de gols. O Vitória, aos 11 minutos, até ameaçou o gol do Náutico. Faltou muito pouco para centroavante Léo Ceará alcançar o cruzamento de Rafael Carioca. A melhor oportunidade do Timbu veio em chute de fora da área de Ruy. Só que o goleiro Ronaldo não teve problemas para defender.

Os últimos quarenta e cinco minutos foram um pouco mais agitados e com o predomínio dos donos da casa. Aos 13, Erick teve boa chance, com um chute em curva de fora da área. A bola passou raspando a trave direita do gol de Ronaldo. Aos 21, Hereda pegou um rebote e soltou uma bomba e Ronaldo precisou trabalhar mais uma vez. Aos 29, novamente entrou em ação a dupla Erick, pelo Náutico, e Ronaldo, pelo Vitória. O atacante chutou de esquerda de longe e o goleiro evitou novamente o gol dos pernambucanos. Aos 42, foi a vez de o Vitória criar a melhor chance. Com muito perigo, Mateusinho chutou forte e a bola passou perto da trave.

E, já nos acréscimos, o meia Dadá do Náutico recebeu livre na marca do pênalti e bateu colocado. O goleiro Ronaldo ficou só torcendo, e a bola se chocou com a trave esquerda. E ficou nisso. Náutico e Vitória não conseguiram abrir o placar.

Com o resultado, o Náutico se manteve na zona de rebaixamento, ficou na 17ª posição com 21 pontos. O Vitória vem logo acima, com 26 pontos na 16ª posição. A equipe baiana volta a jogar no dia 28 contra o CRB, no Barradão, às 18h30. Já o Náutico vai até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude, às 21h no mesmo dia.