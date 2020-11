Grêmio finaliza preparação para jogo das oitavas de final

A equipe de Renato Gaúcho sofreu apenas uma derrota na Libertadores 2020 | Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio enfrenta o Guaraní, do Paraguai, nas oitavas de final da Libertadores da América. A partida acontece nesta quinta-feira (26), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, às 21h30.

O último treino para o duelo aconteceu em solo paraguaio, na tarde desta quarta-feira (25), no Centro de Treinamentos da Conmebol.



O centroavante Diego Souza falou em entrevista coletiva antes da atividade iniciarem, e projetou o duelo com o Guaraní. Ele citou as dificuldades que o Grêmio pode enfrentar fora de casa e como superá-las para buscar um resultado positivo.

“A temperatura muito alta dificulta, é preciso ter uma estratégia muito boa de jogo e procurar ter o menor desgaste possível, usando a posse de bola. Em jogo de Libertadores você não tem muito o que controlar, mas ter dedicação e nos momentos que ter a bola, ter também inspiração para fazer as coisas acontecerem. Sabemos da importância do jogo e essa adrenalina faz com que estejamos vivos no jogo o tempo inteiro”, respondeu, ao ser questionado sobre as altas temperaturas em Assunção.

Nesta partida, o Grêmio atinge a marca histórica de 200 partidas jogadas pela Copa Libertadores da América.

