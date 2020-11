Fast Clube contrata Régis, o lateral-direito que jogou no São Paulo

O lateral poderá ajudar a equipe na conquista do acesso a Série C | Foto: Rubens Chiri/São Paulo

O lateral-direito Régis, 31 anos, é o mais novo reforço do Fast Clube, para sequência da série D do Campeonato Brasileiro. O atleta já desembarcou em Manaus e já realizou primeiro treino com a equipe.



Com vasto currículo, o atleta possui passagens pelo São Paulo-SP e Botafogo-RJ, onde disputou a série a do Campeonato Brasileiro, além de competições estaduais e internacionais.

Na rodada anterior, o Fast venceu o Rio Branco por 2 a 0, carimbando de vez, sua vaga na próxima fase da competição. Régis chega para ajudar o rolo compressor na fase mata-mata da Série D do brasileirão, que pode dar o acesso a Série C, para a temporada 2021.

O atleta também teve passagens por São Bento-SP, Bahia-BA, Gama-DF, Red Bull-SP, Ponte Preta-SP, Paysandu-PA, CSA-AL e Goiás-GO. Seu último clube foi o União Cacoalense-RO, onde disputou o Campeonato Rondoniense.

O próximo compromisso do Fast Clube será contra o Galvez, no sábado (28), às 15h, no estádio da Colina.

*Com informações da assessoria

