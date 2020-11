Jogando no Castelão, Fortaleza fica no 1 a 1 com Goiás

Com a igualdade, o Tricolor fica na 9ª posição com 29 pontos | Foto: Fernando Torres/ CBF

O Fortaleza empatou em 1 a 1 nesta quinta-feira (26) com o lanterna Goiás em partida disputada no Castelão e válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a igualdade, o Tricolor fica na 9ª posição com 29 pontos, já a equipe goiana permanece amargando a última posição da classificação com 16 pontos.

O jogo

A partida começou em ritmo lento, com as equipes apresentando muito pouco, até que aos 23 minutos o centroavante Fernandão recebe a bola, se livra da marcação e bate muito bem para vencer o goleiro Felipe Alves.

Jogando em casa diante do lanterna do Brasileiro, e em desvantagem, o Fortaleza começa a martelar o Goiás. Mas a equipe comandada pelo técnico Marcelo Chamusca encontra dificuldades de transformar a maior posse de bola (chegou a ter mais de 60% na etapa inicial) em gols.

Assim, a igualdade só foi alcançada na etapa final, quando Bruno Melo acha Wellington Paulista, que escora para marcar o seu gol de número 100 em jogos do Campeonato Brasileiro.

Com a igualdade o Tricolor se lança ao ataque, mas para na falta de pontaria e na boa atuação do goleiro Tadeu. Final de jogo 1 a 1.