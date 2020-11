Maradona recebe pintura no CT do Santos, mas é apagado após vandalismo

As críticas a favor e contra dividiram opiniões na internet | Foto: Lance

O rosto de Diego Armando Maradona, que faleceu nesta quarta-feira (25), em Buenos Aires, foi pintado no muro do Centro de Treinamentos do Santos na noite desta quinta-feira (26). Porém, nesta sexta-feira (27) amanheceu com atos de vandalismo.

O muro do CT santista é caracterizado por estampar o rosto de ídolos do clube, imortalizado em suas grandes conquistas, portanto, a imagem de Maradona, que nunca atuou pelo Peixe, gerou críticas de alguns torcedores nas redes sociais, assim que divulgada.

Algumas pessoas pediram que os autores sejam punidos. “Prendam as pessoas que fizeram aquilo no muro”, disse um torcedor nas redes sociais do clube.

