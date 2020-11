Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia inicia hoje (27) com 24 equipes

| Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Começa hoje (27) as disputas da chave principal da quarta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). São 24 times na busca pelas medalhas.

As classificadas foram Leo Vieira/Luciano (DF/ES), Luccas Lima/Júlio César (SP), Lipe/Rafa (CE/PR), Allysson Lima/Ramon Gomes (CE/RJ), Miguel/Ferramenta (MS/RJ), Maia/Vinícius (RJ), Álvaro/Rafael (SE/PB) e Gabriel Santiago/Johann (DF/RJ). Elas se juntam aos times Evandro/Bruno (RJ/PB), Fernandão/Harley (ES/DF), Marcus/Felipe Cavazin (RJ/PR), Alison/Álvaro Filho (ES/PB), George/André (PB/ES), Arthur Lanci/Moíses (PR/BA), Arthur/Guto (MS/RJ), Bruno/Jô (AM/PB), Vinícius/Vítor Felipe (ES/PB), Hevaldo/Adelmo (CE/BA), Renato/Adrielson (PB/PR), Fábio/Francioni (CE/SC), Rocha/Bernardo Lima (PR/CE), Averaldo/Matheuzinho (TO/SE), Leo/Thiago (RJ/SC) e Patrick/Saymon (PR/MS).

Nas três etapas anteriores, André/George (ES/PB) tem um título e a dupla olímpica dos Jogos de Tóquio Alison/Álvaro Filho (ES/PB) tem dois.

O campeonato, que é realizado seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, não conta com público presente, mas todas as partidas são transmitidas pelo Canal Vôlei de Praia TV e pela página da CBV no Facebook.

*Via Agência Brasil

