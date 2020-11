Botafogo demite Ramón Díaz e Eduardo Barroca assume a equipe

O técnico assume o time com a missão de livrar o clube do rebaixamento | Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo confirmou nesta sexta-feira (27) a saída do técnico argentino Ramón Díaz, de 61 anos, e de toda a comissão técnica, por meio de Nota Oficial. No documento, o clube anunciou ainda o retorno do treinador Eduardo Barroca ao clube. Ele assumirá o Alvinegro, penúltimo colocado na Série A do Campeonato Brasileiro.



O experiente Díaz, campeão da Libertadores da América com o River Plate em 1996, foi anunciado pelo time carioca no dia 5 novembro. Só que não chegou a comandar a equipe em nenhum jogo.

Logo após ser apresentado, ele viajou ao Paraguai para passar por uma cirurgia. Depois de alguns adiamentos, a alta do argentino está prevista para 7 de dezembro. Mas o clube carioca avaliou que não teria condições de aguardar.

Com Emiliano Díaz, filho do técnico argentino, à beira do gramado, o Glorioso não marcou nenhum ponto em três jogos.

O substituto Eduardo Barroca volta ao clube, no qual tem um histórico de conquistas nas divisões de base. No time profissional, ele ficou apenas seis meses na temporada passada. Foram 10 vitórias, três empates e 14 derrotas.

Vice-lanterna do Brasileirão, o carioca soma apenas com 20 pontos em 22 jogos, tendo apenas três vitórias. A próxima partida da equipe será no sábado (5 de dezembro) contra o Flamengo, em jogo válido pela 24ª rodada da competição.

