Pedro e Rodrigo Caio avançam em recuperação e dão esperança para o Fla

Pedro e Rodrigo Caio demonstraram avanços na recuperação de lesões musculares e renovaram a esperança de ficar à disposição na partida de terça-feira (01), contra o Racing. O Flamengo divulgou nas redes sociais imagens dos dois trabalhando no campo na reapresentação do elenco.

A programação já tinha sido executada também na quarta-feira, enquanto os companheiros estavam de folga. A avaliação segue sendo diária para evitar precipitação, mas há otimismo nos corredores do Ninho do Urubu.

Pedro já foi liberado pelo departamento médico e entregue aos profissionais de preparação física. O atacante faz trabalho de transição para recuperar o condicionamento e a expectativa é de que nos próximos dias se junte ao restante do grupo em atividades com bola. Desde a última semana, ele não se queixa mais de dores na coxa lesionada.

Já Rodrigo Caio carece de maior cuidado. A lesão na panturrilha é mais delicada e o longo período de inatividade pesa nas avaliações para evitar uma nova reincidência do problema.

Nesta quinta-feira (26), o zagueiro fez atividades com bola, mas ainda como parte do tratamento, acompanhado de um fisioterapeuta. As ações são voltadas para movimentação do músculo lesionado e fortalecimento.

