Flamengo não é mais o mesmo há um ano. A culpa é de quem?

O time busca encontrar o caminho para uma sequência de vitórias | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo mudou, o torcedor Rubro Negro se acostumou a vencer e deixar os adversários na defensiva, mas em 2020, o time não lembra a verdadeira 'seleção'. O time sofre um ano difícil com derrotas, e algumas delas, com goleadas. Os times brasileiros aprenderam a parar o Flamengo, ou o rendimento do time caiu de forma drástica?



Com a troca de técnicos e a saída de alguns jogadores, a cara da equipe mudou, e hoje vive uma fase delicada, diferente do ano mágico de 2019.

Mudanças

O ‘Mister’, apelido carinhoso que o técnico Jorge Jesus, ganhou da torcida, conseguiu encaixar a equipe, o estilo de jogo imposto foi totalmente diferente do que os brasileiros estavam acostumados, dando vantagem ao time.

Com Jorge Jesus no comando, o Flamengo sofreu apenas 4 derrotas e levantou 5 títulos | Foto: CBF/Divulgação

Um time rápido, eficiente, que não recuava, agressivo e com um condicionamento físico superior à de seus adversários, foi isso que a torcida viu em 2019, com essa filosofia de jogo, o time foi novamente campeão da América e pela sétima vez, Campeão Brasileiro.



Com a saída de Jorge Jesus, que voltou ao futebol Europeu, em julho de 2020, o Flamengo demonstrou um rendimento abaixo do esperado, em seus jogos.

Faltando 15 rodadas para o fim do Brasileirão, o time soma seis derrotas e 31 gols feitos pelos adversários, que se comparados ao ano anterior, mostra a diferença dos números. Em 2019, o time sofreu apenas quatro derrotas e 37 gols sofridos em toda a temporada do Campeonato Brasileiro.

Além da inesperada despedida de Jorge Jesus, as saídas de jogadores fundamentais afetaram bastante a estrutura da equipe. A torcedora Cristiansen Santos, de 26 anos, acredita que as saídas impactaram muito o time, para essa temporada.

A torcedora vê a saída do técnico e de alguns jogadores, como o principal fator do baixo rendimento | Foto: Reprodução

“A defesa tem sofrido muito e o motivo é simples, a saída do Rafinha, ele era o líder da equipe. O Pablo Mari saindo do time, Rodrigo Caio fora há mais de um mês, por estar machucado e a falta de tempo para treinamento deram esses resultados”, destacou.

Domènec Torrent, fraca liderança

O técnico catalão, Domènec Torrent, foi a solução encontrada pelo Clube para substituir Jorge Jesus, mas a mudança não teve o efeito esperado. O estilo que impôs para a equipe e a falta de energia no comando, incomodou os torcedores.

Se em 2019 a equipe era extremamente ofensiva e ditava como a partida seria, no período em que o catalão esteve a frente, os jogadores não entravam em sintonia. O futebol apresentado era inferior, fazendo os rivais jogarem mais soltos e conseguiram intimidar o Flamengo.

Altair Maia, de 19 anos, é um torcedor de carteirinha do Flamengo, e comenta sobre a fase complicada do time

Altair Maia acredita que sob o comando de Dome, a equipe não alcançou todo seu potencial | Foto: Reprodução

“Todos achavam que qualquer técnico que chegasse ao Flamengo, teria facilidade em dirigir o time, apenas se baseando no ensinamento do Mister, mas não foi isso que aconteceu. Torrent veio e colocou sua própria filosofia de jogo, mesmo classificado nas competições, o estilo dele não convenceu” disse

Domènec comandou o time durante 100 dias. Em 26 jogos venceu 15 e perdeu seis. Sofreu duas goleadas seguidas, perdendo por 4 a 1 para o São Paulo e 4 a 0 para o Atlético-MG. A diretoria Rubro Negra resolveu desligar o treinador.

Covid-19, lesões e a falta de tempo

O desempenho da equipe não está relacionado somente ao técnico, mas também passa pelas consequências da pandemia de Covid-19 que assolou o mundo. Desde a volta do calendário esportivo, o time carioca teve mais de 20 atletas infectados pelo coronavírus, como Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro.

O contágio acabou tirando vários jogadores importantes, dos gramados, exemplo da partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em setembro, onde a maior parte do time era formada por garotos da base.

Com o calendário apertado, precisando treinar para Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, e as lesões sofridas pelos jogadores, foram outros fatores que deixaram a equipe cair de rendimento no ataque e na defesa.

Mais de 30 profissionais do Flamengo foram infectados, entre jogadores, comissão e prestadores de serviços | Foto: Reprodução Instagram





O principal artilheiro da equipe, Gabriel Barbosa, o ‘Gabigol’, sofreu lesão em jogo contra o Independiente del Valle, na Libertadores. Ele precisou ficar fora por mais de um mês. Arrascaeta, principal jogador de criação, Rodrigo Caio, o ‘xerife’ da zaga e o atacante Pedro, também sofreram lesão enquanto jogavam pela seleção de seus países. O time também teve a baixa de Diego Alves, goleiro titular, sendo substituído por Hugo, o ‘neneca’.

“Ano passado todos eram bons em suas posições, o time não tinha ponto fraco. Agora temos muitos desfalques e isso influencia muito” relatou a torcedora Cristiansen

Até o dia 18 de novembro, a equipe estava competindo em três torneios diferentes, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. A série de jogos desgastou o elenco, que desfalcado, podia cada vez menos fazer o rodízio de jogadores.

Rogério Ceni, o terceiro técnico da temporada

Com o desligamento de Dome, Rogério Ceni foi o nome escolhido para a tarefa de comandar o Flamengo no Brasileirão, além das quartas de final da Copa do Brasil, e oitavas de final da Libertadores.

O ex-goleiro do São Paulo chegou ao Ninho do Urubu no dia 10 de novembro, após rescindir contrato com o Fortaleza. Ele fez muito no antigo time, ganhou quatro títulos e classificou a equipe para uma competição internacional pela primeira vez na história.

Ceni chega como esperança da retomada do bom futebol | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

A frente do "Mais Querido" há 19 dias, Ceni comandou o time em cinco jogos. Dois pelo Campeonato Brasileiro, onde teve um triunfo e um empate, duas derrotas pela Copa do Brasil, que custaram a eliminação, e o empate mais recente, pela Libertadores, contra o Racing da Argentina.



Apesar de ter apenas uma vitória, o último jogo pela Copa Libertadores, mostrou aos torcedores que o seu estilo de jogo se assemelha ao de Jorge Jesus, pressionando o adversário e diminuindo os espaços de criação, mesmo saindo em desvantagem.

“As bases deixadas por Jorge Jesus estão sendo utilizadas pelo Ceni, acho que ele reconhece como o trabalho do Mister foi impressionante e importante” ressaltou o torcedor Altair Maia.

Mesmo ainda não demonstrando o futebol que se espera, muitos torcedores continuam esperançosos para o restante da temporada. Um deles é Kennedy Sueco, professor de educação física, de 24 anos e membro da "Urubuzada" torcida organizada do Flamengo em Manaus, fundada 10 de julho de 2011.

Kennedy continua confiante na retomada do bom futebol do Flamengo | Foto: Reprodução

“A Urubuzada apoia o Flamengo em qualquer situação que esteja, e em 2019 o time foi impecável, mas com a saída do Mister e de alguns jogadores, o rendimento da equipe caiu. Ano passado fomos eliminados da Copa do Brasil, mas ganhamos outros títulos, nossa esperança é que a história se repita esse ano” disse.

Gerson é um dos pilares do meio campo Rubro Negro, nesta temporada | Foto: Alexandre Vidal

O próximo compromisso da equipe, é terça-feira (1), Rogério Ceni tem a missão de levar o time a vitória, contra o Racing (ARG), dentro do Maracanã. Em caso de classificação rubro negra, Ceni irá passar confiança, se firmando como um técnico a altura do que o Flamengo representa para sua torcida.



