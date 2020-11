Vasco joga contra Ceará e Flu enfrenta o Bragantino no Brasileirão

Os times buscam pontos na 23ª rodada do Brasileirão | Foto: Reprodução

Pela 23ª rodada do Brasileirão, o Vasco da Gama joga contra o Ceará em São Januário, às 18. O Fluminense enfrenta o Bragantino às 20h no Maracanã.

Os jogos são importantes para as equipes. O Vasco luta com todas as forças para não ser rebaixado. Atualmente conta com 24 pontos na frente do Coritiba, Botafogo e Goiás.

O Ceará está com 26 pontos, sendo o 15° da tabela. A equipe já embarcou para o Rio de Janeiro. No último treinamento, Guto Ferreira e seus auxiliares trabalharam a parte tática e, também, bolas paradas ofensivas e defensivas. Será o 30º embate entre e o Ceará e o Vasco da Gama.

O Bragantino está com 26 pontos na tabela. A equipe busca pontuar, para continuar ganhando posições na tabela do Nacional.

“Será um jogo difícil, mas nós também estamos vindo de duas vitórias, estamos focados e vamos tentar buscar mais três pontos”, comentou o meia Claudinho, autor de dois gols na vitória contra o Bahia, na última rodada.

O Fluminense venceu o Internacional por 2 a 1, no último domingo (22), mas perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 e para o Grêmio de 1 a 0.

