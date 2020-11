Pietro Fittipaldi é o 32º a representar o Brasil na Fórmula 1

Pietro fará sua estreia no domingo (6) | Foto: Haas F1 Team

O piloto brasileiro Pietro Fittipaldi, de 24 anos, será o 32º piloto a representar o Brasil na Fórmula 1. Pietro substituirá Romain Grosjean, lesionado ontem (29) após escapar de um grave acidente no Grande Prêmio do Bahrein.

Ele é neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, e terá sua primeira chance como piloto principal da Haas na Fórmula 1, no próximo domingo (6).



A estreia do brasileiro será no GP de Sakhir, pela 16ª rodada do Campeonato Mundial de F1, no Circuito de Bahrein. Nesta temporada, Pietro participou como piloto reserva e de testes da escuderia norte-americana, na maioria das corridas de F1.Em nota oficial da Haas, o brasileiro revelou que se sente preparado para o desafio.

“Mais importante do que eu estar feliz é Romain está seguro e saudável”, comentou Pietro Fittipaldi.



“Estamos todos muito felizes por seus ferimentos serem relativamente leves após um incidente tão grande. Obviamente, não é um conjunto de circunstâncias ideal para obter minha primeira oportunidade de competir na Fórmula 1, mas sou extremamente grato a Gene Haas e Guenther Steiner por sua fé em me colocar ao volante neste fim de semana”. relatou

Na próxima sexta (4), Pietro assume o volante da do modelo VF 20, como piloto principal da Haas, nos treinos de abertura.

*Com informações de Agência Brasil

Leia mais:

GO do Bahrein é interrompido após grave acidente com Grosjean

Heptacampeão Hamilton bate recorde ao conquistar a pole no Bahrein