Flamengo vai para o 'tudo ou nada' contra o Racing, nesta terça (1°)

O time precisa vencer para seguir com folga na competição | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo enfrenta o Racing da Argentina, visando a classificação para as quartas de final da Libertadores da América, nesta terça-feira (1°). O jogo acontece no Maracanã, às 20h30. Um empate por 0 a 0 classifica a equipe brasileira.

O técnico Rogério Ceni teve aproximadamente uma semana para treinar a equipe, após o jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro ser adiado.

Um dos focos principais durante a preparação foi a defesa. A zaga Rubro Negra sofre com os gols e Ceni tem complicações para partida. Os zagueiros Thuler e Natan estão suspensos. Léo Pereira, Gustavo Henrique e Noga são as peças que podem entrar em campo.

A equipe realizou treinos técnicos e táticos, comandos por Rogério e sua comissão. Os treinos de regeneração muscular foram realizados na academia do clube.

No sábado (28) o clube informou que foram realizados exames no jogador Gabriel Barbosa, onde foi constatado um desequilíbrio muscular. Com isso, o jogador virou dúvida para o jogo, para preocupação dos torcedores, que podem perder seu principal artilheiro.

O departamento médico do Flamengo, informou que Pedro está liberado para voltar aos gramados, e pode ser uma opção para o técnico.

O zagueiro Rodrigo Caio apresentou boa recuperação e também pode atuar para o jogo decisivo. A notícia do retorno do zagueiro é a esperança do torcedor flamenguista, que sofre com as más atuações do setor defensivo.

O time da Gávea precisa apenas de uma vitória simples ou empate sem gols, para avançar para a próxima fase da taça mais desejada da América.

O jogo de ida aconteceu no país 'Hermano' e acabou no empate por 1 a 1, na terça-feira (24). A partida foi cercada por polêmicas de arbitragem. Dois jogadores do Flamengo foram expulsos e no fim da partida, houve um desentendimento entre jogadores das equipes.

