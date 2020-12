Escola Isaías Vasconcelos é campeã da Série Prata de Handebol 2020

Além do título, a equipe conseguiu o acesso para a "Série Ouro de Handebol" | Foto: Emanuel Mendes Siqueira

A equipe da Escola Estadual Isaías Vasconcelos, de Iranduba, conquistou o lugar mais alto do pódio no Amazonense de Handebol Adulto Masculino, da Série Prata de 2020. A consagração veio após vitória por 36 a 34 sobre a Seleção Borbense na noite deste domingo (29), no ginásio do Rio Negro, em Manaus.



Com o resultado, os finalistas da Série Prata irão subir de divisão, disputando a Série Ouro de Handebol, em 2021, que será disputada com 10 equipes. A Liga de Handebol do Amazonas (LIHAM) confirmou o acesso das duas equipes.

O técnico da equipe vencedora, Jaime Castro ao Portal Em Tempo , destacou a superação da campanha ao longo da competição, mesmo em ano de pandemia da Covid-19. O grupo de Iranduba teve dificuldades para treinar, mas garantiu inicialmente a meta inicial de passar pela semifinal e posteriormente levantar a taça da Série Prata.

“A nossa campanha teve altos e baixos. Começamos um pouco enfraquecidos, porque não tínhamos local para treinar, e quando retornamos não foi com a mesma intensidade. Perdemos o primeiro jogo, mas depois levantamos a cabeça, treinamos, e alcançamos o objetivo final que era sermos campeões”, disse Jaime.

O comandante considerou a conquista uma vitória do esporte de Iranduba, principalmente do handebol, modalidade olímpica que cresce a cada dia do “outro lado da ponte”. A comissão técnica do Isaías Vasconcelos começa a planejar a temporada de 2021, quando enfrentarão times da elite.

“O título não é só para nós do Isaias Vasconcelos, o título é do município de Iranduba. Nós conseguimos mostrar que Iranduba tem nome e vez no handebol. Somos o melhor time do Amazonas na Série Prata” concluiu o treinador.

Ainda pela Série Prata, a disputa da medalha de bronze não aconteceu devido à chuva que castigou a cidade. Por consenso, o terceiro lugar foi dividido entre as equipes do Manauense e de Manaquiri.

*Com informações da assessoria

