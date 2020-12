Jogo entre Sesi Bauru e Itambé/Minas da Superliga Feminina é adiado

Os casos de Covid-19 foram o motivo do jogo ser adiado | Foto: Orlando Bento- MTC

Por conta dos casos de covid-19, a partida entre Sesi Vôlei Bauru (SP) e Itambé/Minas (MG), válida pela 7ª rodada da Superliga Feminina, programada para esta quarta-feira (2), foi adiada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

A nova data para o confronto ainda não foi definida pelos organizadores do torneio.

O Sesi Bauru teve cinco atletas infectadas pelo vírus. Enquanto isso, o Itambé/Minas segue a programação de treinos e se prepara para o jogo contra o São José dos Pinhais, no sábado (5), às 19h, no interior do Paraná.

O protocolo da Superliga prevê que os times que tiverem pelo menos quatro atletas, ou dois levantadores, infectados podem pedir adiamento do jogo.

*Via Agência Brasil

