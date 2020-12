Covid-19: Athletico-PR joga sem goleiro reserva na Libertadores

Em caso de lesão ou expulsão, um jogador da linha terá que assumir a posição de goleiro | Foto: Athletico Paranaense

O Athletico-PR enfrentará o River Plate sem um goleiro no banco de reservas, nesta terça-feira (01), no Estádio Libertadores da América, casa do Independiente, em Avellaneda. Dos cinco inscritos, três estão com Covid-19, e outro está emprestado. Com isso, Bento será a única opção para o gol, assim como já tinha ocorrido na derrota para o Palmeiras, sábado (28), pelo Brasileirão.

Santos (o titular), Jandrei (o reserva) e Léo Linck (o quarto goleiro) estão com coronavírus e ainda cumprem o período de isolamento. Ao todo, o Furacão tem 11 casos de Covid-19 no elenco.

O goleiro Anderson até aparece na lista de 40 inscritos do Athletico na Libertadores, mas o Furacão decidiu emprestá-lo ao Náutico no último dia 20. Apesar de o contrato permitir que o Athletico solicite o retorno, o clube preferiu deixá-lo na equipe pernambucana.

Em meio aos desfalques, Bento será titular pelo terceiro jogo seguido. O jogador de 21 anos já atuou no empate por 1 a 1 com o River Plate, terça passada.

Para o jogo de volta contra o River, porém, o Athletico não teve alternativas. A lista de inscritos não pode ser modificada em meio ao confronto. Até por isso, nenhum goleiro da base viajou com a delegação.

*Com informações do Globo Esporte

