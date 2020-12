William Couto disputa o Grand Slam de Jiu-Jitsu em dezembro

O amazonense vai em busca de mais um ouro para o Estado | Foto: Reprodução

Manaus - O atleta amazonense de Jiu-Jítsu, Wiiliam Couto volta a lutar pelo Grand Slam de Jiu-Jístsu Abu Dabhi, no dia 6 de dezembro, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro lutador natural do Amazonas a conquistar o título mundial.

O atleta que compete pela "Monteiro", tem quase 30 anos de treinos e dedicação. Ele pretende usar técnicas e estilo de luta, para vencer os próximos desafios.

"Passa um filme, depois de algum tempo sem lutar em campeonatos a nível internacional, mas estou pronto" afirmou William

William irá duelar com vários atletas, entre eles Theodoro Canal, Vugner Silva. O amazonense ressalta a qualidade de seus adversários, com quem vai competir por uma vaga na categoria Leve, no torneio de Abu Dabhi.

"Aproveito esse momento para refletir sobre minha carreira como atleta e traçar os meus próximos passos", relatou.

Fora dos tatames, o atleta possui a ideia de criar projetos sociais, para ajudar jovens de baixa renda em alguns municípios do Amazonas.

