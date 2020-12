Neymar 'dá bronca' em jogadores e cobra vitória do PSG na Champions

A equipe de Neymar precisa da vitória para seguir viva na competição | Foto: Aurelien Meunier/PSG

Neymar deu bronca nos companheiros de time, por estar insatisfeito com o desempenho da equipe na temporada da Champions League, na quarta (2) em pleno Old Trafford, casa do Mancherster, na Inglaterra. As críticas foram públicas após o empate por 2 a 2 diante do Bordeaux, no final de semana, pelo Campeonato Francês, mas ganharam ainda mais peso em conversas no vestiário.

O camisa 10 não admite a possibilidade de ser eliminado da Liga dos Campeões na fase de grupos.

"Temos que melhorar o desempenho, pois assim não vamos passar na Champions. Sabemos da importância do jogo de quarta-feira e é muito complicado. Vamos tentar fazer nosso melhor jogo, mas precisamos jogar mais como uma equipe. Com companheirismo", criticou o brasileiro em entrevista ao Canal Plus, da França, no último final de semana.

O jogador estava nervoso e fez questão de desabafar sem citar nomes ou expor o trabalho do treinador Thomas Tuchel. O tom do discurso seguiu nos vestiários, com a cobrança de tratar o duelo contra o Manchester United como uma final de campeonato

O bom relacionamento de Neymar com o grupo do PSG o deixa à vontade para críticas. Em caso de derrota, as chances de eliminação da equipe parisiense são altas.

*Com informações do UOL